Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Marmaris’te yaşadığı evde fenalaşan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Hastaneye kaldırılan Demirel’e ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

Böbrek yetmezliği bulunan ve şeker hastası olan ünlü sanatçı Ali Demirel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MARMARİS'TE DEFNEDİLECEK

Demirel’in yakınlarının ve dostlarının İstanbul’dan geleceği, cenazesinin Marmaris Armutalan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

1944 yılında İstanbul’da doğan Ali Demirel, sinemada bir çok projede polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanınmıştır.

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