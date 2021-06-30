Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın kazı çalışmalarında şehre ait su yapıları ve kilise gibi kamusal ve dinî sahaların araştırılmasına devam edilecek. Metropolis’te birbiriyle bağlantılı toplam dört sarnıçtan oluşan su depolama kompleksinin gün yüzüne çıkarılması için çalışılacak. Kazıların ilk günlerinde ise bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş bir kadın heykeli bulunması heyecan oluşturdu. Gösterişli elbisesi ile elit bir kadını tasvir eden heykelin, meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan önemli bir eserden ilhamla MS 1-2. asırlarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat kadını tasvir ettiği düşünülüyor.

Arkeolojik kazılarla tarih aydınlanacak Bu yıl gerçekleştirilecek 605 arkeolojik kazı çalışmasının 565’ini Türk heyetler yapacak.