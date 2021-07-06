Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış din adamının çocukluğunu, eğitim hayatını ve faaliyetlerini ele alan eserde, Devran'ın okuma ve öğrenme faaliyetlerini hep disiplinli bir şekilde devam ettirdiği vurgulanıyor. Aynı zamanda geride bıraktığımız son seksen yıllık devre ışık tutuluyor. 8-9 yaşlarında hafızlığını tamamlayıp İstanbul medreselerinde ders alan ve ilim yolculuğunu Karadeniz bölgesine taşıyan Devran Hoca'nın hayat mücadelesi ana hatlarıyla çerçeveleyen sözlü tarih çalışması, gelecek nesillerin faaliyetlerine ışık tutacak mahiyette.

Mehmet Avşar'ı anlatan kitap Yazdığı şiirler ve kişiliği ile Osmaniye’nin kanaat önderlerinden emekli öğretmen Mehmet Avşar bir kitapla tanıtıldı.