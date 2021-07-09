Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEZKİN

Bankanın Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirdiği “4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”nda kazananlar çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Bu çerçevede En İyi İlk Film Ödülü’nün sahibi “Güven” filmiyle Sefa Öztürk olurken “Kafes” projesiyle Hürer Ebeoğlu “İlk Senaryo Birincilik Ödülü”ne, “Tarumar” ile Ali Bank “İlk Senaryo İkincilik Ödülü”ne ve “Denizdeki Hayalet” ile Yurdakul Şahin İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.

15 Temmuz destanı sinemaya geliyor 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bir filmle beyazperdeye geliyor...