Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geçtiğimiz yaz Covid-19 pandemisi sebebiyle yapılamayan festival, yarın akşam saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayacak. Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu TUGFO’nun repertuvarında bu yıl Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel’in “Le Tombeau de Couperin - Pvane pour une İnfante Défunte” ve Mendelssohn’in “İtalyan Senfonisi (no 4)” eserleri yer alıyor. “Anadolu Nefesli Beşlisi”, “A Capella Boğaziçi”, “Cello Paradiso”,“Genç Yetenekler” ve “Flapper Swing Jazz Band” konserleri de festival programında bulunuyor.

Burning Man müzik festivali bu yıl da iptal edildi ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da yapılamayacak