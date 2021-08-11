MURAT ÖZTEKİN
Program çerçevesinde 17 Ağustos akşamı Altkat Sanat’ın “Sevdadır”, 18 Ağustos akşamı Entropi Sahne’nin “Korkuyu Beklerken”, 19 Ağustos akşamı Eylül Sahnesinin “Dimios”, 20 Ağustos akşamı Reha Özcan Kumpanyasının “Bir Garip Orhan Veli”, 21 Ağustos akşamı Yapıcı Tiyatro’nun “Benimle Delirir misin?” ve 22 Ağustos akşamı Kumbaracı50’nin “Muamma” oyunları sahnelenecek. ‘Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edilen gelir, faaliyette yer alan tiyatrolara aktarılacak.
Dört günde 25 oyun sahnelenecek Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında BERaBER ve 3dots tarafından düzenleniyor. Üç senelik bir aranın ardından, bu sene ikincisi yapılacak olan festivalde yerli ve yabancı 25 oyun sahnelenecek.