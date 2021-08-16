Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek faaliyet, ziyaretçilerine 360 derecelik görsel-işitsel bir tecrübe sunacak. Seçilen projeler; sinema, dans ve bilgisayar oyununun engin dünyasından beslenen sanatçıların eserlerinden oluşacak. Bu seneki etkinlikte kırka yakın eserin çoğu ödül için yarışırken bir kısmı VR endüstrisinin en iyi örneklerini ve Biennale College programından belli başlı çalışmaları içeriyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri tıbbın hizmetinde! Hassas sinirleri göstererek tahribatı azaltıyor Her sene binlerce kişinin yüzünde tükürük bezi tümörleri oluşuyor. Bu tümörlerin yüzde 80’i iyi huylu ve hızla büyüseler de vücudun diğer bölgelerine yayılmıyor. Ama ameliyatla alınmaları çok riskli. İngiltere’de University College London Hospital, bu riskin ortadan kaldırılması için sanal gerçeklik gözlükleri kullanıyor.