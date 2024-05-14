260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye’nin en eski hükümet konaklarından birisi olan Maden Hükümet Konağı yapılan restorasyon çalışmalarından sonra hizmet vermeye başladı. Osmanlı döneminden kalma hükümet konaklarının yeniden hizmete kazandırılmasının son örneği oldu.
260 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en eski hükümet konaklarından birisi olan Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları İçişleri Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile yapıldı.
Atıl hale gelmiş olan tarihi binanın restorasyonu tamamlandık sonra, Maden Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başladı.
Resmi işlemlerini tarihi bir yapının içinde gerçekleştiren Elazığlılar, binanın yıllar sonra hizmet vermesinden memnun olduklarını söyledi.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı