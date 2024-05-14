260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2024 13:34 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 13:52 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en eski hükümet konaklarından birisi olan Maden Hükümet Konağı yapılan restorasyon çalışmalarından sonra hizmet vermeye başladı. Osmanlı döneminden kalma hükümet konaklarının yeniden hizmete kazandırılmasının son örneği oldu.