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260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en eski hükümet konaklarından birisi olan Maden Hükümet Konağı yapılan restorasyon çalışmalarından sonra hizmet vermeye başladı. Osmanlı döneminden kalma hükümet konaklarının yeniden hizmete kazandırılmasının son örneği oldu.

260 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en eski hükümet konaklarından birisi olan Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları İçişleri Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile yapıldı.

260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı - 1. Resim

Atıl hale gelmiş olan tarihi binanın restorasyonu tamamlandık sonra, Maden Kaymakamlığı olarak hizmet vermeye başladı.

260 yıllık Hükümet Konağı hizmete başladı - 2. Resim

Resmi işlemlerini tarihi bir yapının içinde gerçekleştiren Elazığlılar, binanın yıllar sonra hizmet vermesinden memnun olduklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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