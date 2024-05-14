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Mad Max senaryosundan şaşırtmayan sızıntı: Ünlü oyuncunun bütün diyalogu 30 satır!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Mad Max senaryosundan şaşırtmayan sızıntı: Ünlü oyuncunun bütün diyalogu 30 satır!

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün paylaştıkları "Mad Max: Fury Road" filminden senaryo bilgisi sızdı. Furiosa karakterinin yaklaşık 30 satır diyalogu olduğu ortaya çıktı.

George Miller'ın önceki “Mad Max” filmlerinde başroller Tom Hardy ve Mel Gibson'ın söyleyecek pek bir şeyleri olmadığı için film serisinin hayranları için bu bilgi sürpriz sayılmıyor. Ancak Taylor-Joy, Furiosa'nın yeni filminde sesini yükseltmesi için Yönetmen George Miller'ı zorladığını söylüyor.

The New York Times'a verdiği röportajda Taylor-Joy film setinde tek bir satır bile konuşmadan “aylar” geçirdiğini söylüyor:

“Hiç bu filmi çekerken olduğum kadar yalnız olmamıştım. Çok derinlere inmek istemiyorum ama kolay olacağını düşündüğüm her şey zordu.”

“Furiosa” setinde beklediğinden daha zor olan şeyin ne olduğu sorulduğunda oyuncu şöyle cevap veriyor: “Sonraki soru, üzgünüm. Benimle 20 yıl sonra konuş. Benimle 20 yıl sonra konuş.”

Mad Max senaryosundan şaşırtmayan sızıntı: Ünlü oyuncunun bütün diyalogu 30 satır! - 1. Resim

ABD'de 24 Mayıs'ta vizyona girecek olan film, bir önceki "Mad Max: Fury Road" da yer alan Charlize Theron'un oynadığı Furiosa karakterinin 20 yıl önceki geçmişini ve bir savaşçıya nasıl dönüştüğünü anlatıyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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