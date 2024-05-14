'Her' filmi hayata geçti! GPT-4o ile artık bir aileye ihtiyaç kalmayacak mı?

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan ChatGPT arama motoru hakkında açıklama geldi! Sihir gibi bir şey tanıtacağız...

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan ChatGPT arama motoru hakkında açıklama geldi! Sihir gibi bir şey tanıtacağız...

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen GPT-4o'yu tanıttı. CEO Sam Altman tanıtımın ardından yapay zekaya aşık olan bir adamın hikayesi olan Spike Jonze'un 2013 yapımı filmine atıfta bulunarak "Her" ifadesiyle paylaştı.

Bilim-kurgu dizi ve filmlerinde de sıklıkla işlenen yapay zeka arkadaşlığı artık zor değil. OpenAI'nın yeni GPT-4o modeli de bu senaryoyu gerçekleştiriyor ve ileri boyuta taşımayı hedefliyor.

Yapay zeka desteğiyle geliştirilen uygulamada yazılı sohbetin ötesine geçildi. Sesli GPT-4o ile gerçek hayatta kimseye ihtiyaç kalmadan sohbet ediliyor.

CEO Sam Altman'ın "Her" atıfı yapması ve tanıtımlarda arkadaş canlısı, hissi konularla alakalı cevap vermesi yapay zekanın uygulamalarını yeni bir boyuta taşıyor.

SENARYO GERÇEK OLUYOR

11 yıl önce beyazperdeye aktarılan, oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Amy Adams ve sesiyle katılan Scarlett Johansson‘un yer aldığı 'Her' filmi en iyi özgün senaryo Oscar’ı alan film olmuştu.

Hikayede geleceğin dünyasında insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getiriyordur. Başrolümüz Theodore Twombly, boşandıktan sonra bir dairede tek başına yaşamaya başlamıştır. Karşılaştığı yeni bir teknoloji reklamı onun için dönüm noktası olacaktır. Bir yapay zekâ programı, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır ve onu sevmeye başlar. Ailesinden doğan hissi ve psikolojik boşluğu onunla doldurur.

Film aileye ihtiyaç duyulmayan, insanların yapay zeka ile de psikoloji ve hissi tatmin elde edebileceğini işleyen bir senaryoya sahip.

Yazılı sohbet uygulamasında kullanıcılarının sorgulamaları ve verdikleri bilgilerle yeni sürümler geliştiren OpenAI, bu sesli cevap modeliyle de Her filmini gerçekleştirmesi hiç de zor görünmüyor.

ŞİMDİLİK SADECE macOS

Tanıtımda ChatGPT'nin masaüstünde çalışmasına imkan sağlayacak uygulaması duyuruldu fakat sadece şimdilik Macbook'larda çalışabilecek.

OpenAI'nın CTO'su Mira Murati bir röportajında "Sadece kullanıcılarımızın bulunduğu yere öncelik veriyoruz" diyor. Bu durum Microsoft'u zor duruma sokuyor. Microsoft, Windows'u yapay zeka geliştiricileri için bir platform olarak göstermek istiyor ve OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı halde OpenAI yeni uygulamasını Windows yerine macOS platformu için duyuruyor.

Google'ın Gemini yapay zekası şu anda ChatGPT'nin 18 ay önceki ilk versiyonu ile aynı seviyede. Google'ın OpenAI'nın yeni GPT-4o yapay zeka modeline cevap verip vermeyeceği şu anda belirsizliğini koruyor.