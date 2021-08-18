Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şu ana kadar 52’den fazla ülkede; bilim, sanat ve teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ‘Atlas Okyanusu Veri Boyama Deneyimi’, ‘Yapay Zekâ Van Gogh Veri Boyama Deneyimi’ ve ‘Göbeklitepe Mimari Veri” isimli üç eserden oluşan sergi, 15 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ara Güler’e Galata Kulesi’nde 93. yaş günü sergisi Türkiye’de fotoğrafçılığın efsanelerinden Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan bir antoloji Galata Kulesi’nde ziyarete açılacak.

‘Kıraç tepe’de sergi Anadolu’yu sanatla buluşturan Bayburt’un Bayraktar Köyü’ndeki Baksı Müzesi, 20. yılını geride bırakırken, bugünlerde iki yeni sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunuyor...