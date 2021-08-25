Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müze Gazhane’de yapılan basın toplantısında “Kaldığımız Yerden… Yeniden…” sloganıyla kapılarını açan “Minimal’den Normal'e” sezonunda seyirciyle buluşacak oyunlar tanıtıldı. Repertuvarı açıklayan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, geçen sene duyurulan fakat sahnelenemeyen bazı oyunların prömiyerlerinin gerçekleşeceğini ifade etti. Ergen, geçen sezon açıklanan Nuri Pakdil’in “Umut”, William Shakespeare’in “Hamlet”, Anton Çehov’un “Vanya Dayı” ve Bertolt Brecht’in “Cesaret Ana ve Çocukları” oyunlarının gösterimleri için bekleyecekleri bilgisini paylaştı. Ergen “Daha kalabalık ekiplerin çalıştığı ve daha çok bulaşa yol açabilecek prodüksiyonlar olduğu için salgın konusunda daha rahat olabildiğimiz şartları bekleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

'Çocuk Tiyatro Festivali' başlıyor Özel tiyatrolarla dayanışmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesinde yer alan çocuk oyunları seyirciyle buluşuyor.

Tiyatro sahnesiyle yeniden buluşma Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bugün 22. defa başlıyor.