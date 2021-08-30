Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un kaleme aldığı “Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı” isimli kitap, paşanın 12 yıllık resmî hayat hikâyesine ve Sultan II. Mahmud’un saltanatının ilk yıllarına ışık tutuyor. Kitapta, donanmasını büyütmeyi amaçlayan Osmanlıda, tarihe geçmiş önemli hadiselerin izi sürülüyor. VakıfBank Kültür Yayınlarının neşrettiği eser, Osmanlı arşiv belgeleri, Nasuhzâde’nin aile arşivi ve Avrupa gazeteleri de incelenerek hazırlandı. Yazar Prof. Dr. Kurşun “Belgelerde Ali Paşa’ya rastladıkça, tarih yazımında unutulan pek çok hadise de kitaba girdi” diyor.

3 yaşındaki kız çocuğu kitap yazdı Hindistan'da 3 yaşında olduğu öğrenilen Chrissy Knight, “Muhteşem Büyük Aslan” kitabını kaleme alarak er geç yazar unvanını aldı.

Yerli kitaplar dünyaya açılıyor Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Akademik yayıncılığın ABD’deki en büyük dağıtımcılarından University of Chicago Press ile anlaşma yaparak “Koç University Press” adı altında dünyaya açılıyor.