Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

¥ Yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının bir araya geldiği “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi 3 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Sergi, İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koyacak.

¥ Pera Müzesi, "Yüzleşme" adlı sergiyi 7 Eylül'de açacak.

¥ 5. Artweeks@Akaretler ise sanatseverleri tanınmış isimlerin eserleriyle 8 Eylül'den 19 Eylül'e kadar Akaretler Sıraevler’de bir araya getirecek.

¥ Protocinema'nın "Bir Zamanlar Kavranamayan" adlı grup sergisi de 4 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında Yeni Kundura Binası’nda gerçekleşecek.

¥ Labirent Sanat, 2 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Gülfem Kessler’in, “Unutulmuş Düşler Mağarası” isimli sergisine, Yapı Kredi bomontiada ise 6-19 Eylül tarihleri arasında Neş’e Erdok’un pandemi müddetince ürettiği eserlere ev sahipliği yapacak.

CONTEMPORARY YER DEĞİŞTİRDİ

¥ Türkiye’nin popüler sanat fuarı Contemporary Istanbul (CI), bu sene ikinci defa yapılıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında ilk defa Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek fuar, tarihî Haliç Tersanesine çağdaş sanatı taşıyacak.

¥ Klasik sanatları odağına alan 2. Yeditepe Bienali de 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

“İstiklal” sergisi İzmir seferinde “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi”, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde İzmirlilerle buluşuyor.