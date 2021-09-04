Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 yılda tamamlanan Topkapı Sarayı’nın inşasına Fatih Sultan Mehmed döneminde başlandı. Saray, tarihî yarım adanın siluetinin görsel açıdan, önemli bir parçası oldu.

Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinin 400 yılında devletin idare merkeziydi.

Şimdi dünyanın en güzel sarayı seçildi.

İngiltere’de “money.co.uk” adlı internet sitesi altın oran ile dünyanın en güzel sarayını seçti.

Mimari bir eserin parçalarının uyum bakımından matematiksel ve geometrik bağlantısının mükemmeliyetini ortaya koyan altın orana göre, en güzel saray, Topkapı Sarayı oldu.

Sarayın altın oran hesaplamasında sadece yüzde 3’lük bir sapma olabileceği belirtildi.

DİĞER SARAYLARI GERİDE BIRAKTI

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Topkapı Sarayı, aldığı puanla Londra’daki Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sarayları geride bıraktı.

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin kaldığı saray 9’uncu

Hindistan’daki ünlü Mysor Sarayı ikinci, Çin’in başkenti Pekin’de bulunan dünyaca ünlü “Yasak Şehir” ise üçüncü sırada yer aldı. İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin de ikamet ettiği Kensington Sarayı 9’uncu oldu.

Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu Topkapı Sarayı'nda yapılan yeraltı araştırmalarında önemli bir arkeolojik buluntuya ulaşıldı. Roma dönemine ait olan ve 3 bölümden oluşan galerinin yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan bir sarnıç olduğu tahmin ediliyor.

Topkapı Sarayı'nda asırlar sonra 'saz yolu' üslubuna ait bezemeler bulundu Topkapı Sarayı'nda asırlar sonra üzeri betonla örtülen 'saz yolu' üslubuna ait bezemeler bulundu. Üzeri kara beton sıva yapılarak kapatılan bezemenin 500 yıllık olduğu düşünülüyor.