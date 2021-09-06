Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yıl beşinci defa gerçekleştirilecek olan organizasyona, 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Tophane-i Amire ev sahipliği yapacak. Sergide, 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri yer alacak. Bu yılki teması “Rezonans” olarak belirlenen BASE’de, sanat kariyerinin başındaki sanatçı adaylarıyla tanışabilmek mümkün olacak.

İstanbul’a sanatçı bakışı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul’da yaşanan değişimler sanatçılara ilham kaynağı oldu; “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi ortaya çıktı.