Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Binanın inşaat çalışmaları devam ederken, müze hazırlıkları da İş Sanat tarafından başlatıldı. Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2.500’den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörü olarak görevlendirilen Prof. Dr. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak. Müzenin 2022 yılı sonunda ziyarete açılması planlanıyor.

Sanatçı adaylarının 114 eseri BASE’de BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul’a sanatçı bakışı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul’da yaşanan değişimler sanatçılara ilham kaynağı oldu; “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi ortaya çıktı.