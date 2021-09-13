Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Programda insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok düşünülmüş, konuşulmuş ve yazılmış konuların başında gelen aşkın dinamiklerini inceleyen, yoğunluğu ve karmaşıklığı üzerine son bir yıl içinde çekilen filmler yer alıyor. Antolojide ilk defa Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkan ve Pedro Almódovar’ın İngilizce çektiği ilk filmi “İnsan Sesi”nde Tilda Swinton rol alıyor. Maria Schrader imzalı “Tam Sana Göreyim” romantik komedi türünde, insan ve robot irtibatı üzerine düşündürüyor. Türkiye’de ilk defa gösterilecek, Rus yönetmen Philipp Yuryev’in ilk filmi “Balina Avcısı” da seçkinin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. 16-30 Eylül tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden erişime sunulacak filmler, ücretsiz seyredilebilecek.