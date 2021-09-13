Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları etiketiyle neşredilen eserde, hece ve serbest ölçüyle yazılan 94 şiir yer alıyor. Şair ve yazar İmdat Avşar, Olcay’ın şiirlerini kitabın ön sözünde şöyle yorumluyor: Ülkü Olcay bu ilk şiir kitabıyla bizi, aşkın her an görülebilen bir ‘düş’, şiirin ise gerçeğin kavranmasından sonraki ‘düş ertesi’nin terennümü olduğuna inandırmaya çalışıyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü aşk, aklın aşmaya izin vermediği sınırları, yüreğinin kavrayışıyla düşe döndürerek aşmak aynı zamanda aklın inanmadığı o düşe gönüllü olarak inanmaktır. Şair Olcay, kitabının gelirini Türkmen çocuklara adadı.