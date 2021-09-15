Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan festivalde, büyük mutasavvıfın çağları aşan nasihatleri, yedinci sanatla buluşacak. 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nin "Yarışma" bölümüne doğrudan ya da dolaylı bir şekilde "dostluğu" mevzu edinen; kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce altyazılı, jenerik süresi dâhil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler başvurabilecek. "Kırk Yıllık Hatır" adlı gösterim kategorisinde ise doğrudan ya da dolaylı olarak dostluğa işaret eden kısa film formatı değerlendirilecek.

Adana’da 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı! Adana'da Atatürk Parkı’nda açılış töreni gerçekleşen 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 19 Eylül’e kadar sürecek.