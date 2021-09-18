Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin ADANA

Eşi Nuray Karalar ile organizasyona katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Lütfi Ömer Akad’ın 1968 yapımı, başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Ayfer Feray’ın paylaştığı "Vesikalı Yarim" filmini vatandaşlarla izledi. Karalar, eşiyle birlikte, yazlık sinemalara gittikleri döneme, çocukluklarına döndüklerini söyledi. Gondollara sığmayan Adanalıların bir bölümü de film gösterimini Seyhan Nehri kıyısına kurulan platformlardan izledi.

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