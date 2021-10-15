Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

16. yılında mekân değişikliği ile Tersane İstanbul’da 5-10 Ekim’de yapılan Contemporary Istanbul, büyük rağbet gördü. Altı günlük müddet içerisinde fuarı 40 bin 480 kişi ziyaret etti.

Yoğun katılımın yanı sıra fuar boyunca Contemporary Istanbul’a ait sosyal medya mecralarında 6 milyonu aşan bir etkileşim gerçekleşti. 16. edisyonda sanatseverler, 47 galeri ve 11 kurumun stantlarını ziyaret etti. Tarihî bir atmosferde yapılan fuarda 436 sanatçıya ait 1.240 çağdaş sanat eseri görüldü.

'Nazarin' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Efsanevi yönetmenlerden Luis Buñuel’in "Nazarín" filminin kamera arkası, bir sergiye konu oldu.

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi açıldı Çiğdem Simavi hamiliğinde “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisi Meşher’de açıldı.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.