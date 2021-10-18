Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür Bakanlığının katkıları ve Yerli Düşünce Derneğinin organizasyonuyla düzenlenen faaliyetin açılışı, yönetmenliğini M. Ada Öztekin’in yaptığı, başrollerini ise Aras Bulut İynemli ile çocuk oyuncu Nisa Sofia Aksungur’un paylaştığı filmin gösterimi ile başladı. Bişkek Manas Sinema Salonu’nda yapılan gösterime çocuk oyuncu N. Sofia Aksungur ve Tuğba Ünsal onur konuğu oldu.

Çarşamba günü sona erecek olan 5. Türk Filmleri Haftası’nda “Pota”, “Mavzer”, “Aşkın Ömrü” ve “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” filmleri de gösterilecek.

On yerli film Ankara’da yarışacak 32. Ankara Film Festivali’nde yarışma heyecanı yaşayacak 10 film belli oldu.

Kısa filmleri Oliver Laxe seçiyor 7. Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin uluslararası jürisine İspanyol yönetmen Oliver Laxe başkanlık edecek.