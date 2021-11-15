Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar Ebru Turhan, Ceres Yayınlarından çıkan eserde, şirketlerin kendi hafızasını müze konseptine taşımasının bir ülkenin tarihî ve kültürel mirası kadar önemli olduğunu vurguluyor. Turhan “Nasıl her ülkenin bir kültür mirası varsa aslında şirketlerin de kendi belleklerini, kendi miraslarını oluşturması gerekir. Ülkemizde de şirket müzesi kavramını oturtmak için kitabımı yazmaya karar verdim. Kültür Bakanlığının bu başlığı açmasıyla eminim ki firma sahipleri gönüllü olarak kendi müzelerine sahip olacaktır” diyor.

En çok kitap okuyan ülkelerin sıralaması belli oldu Dünyanın en çok kitap okuyan ülkelerin arasında Hindistan haftada 10 saat 42 dakika ile birinci sırada yer alırken Türkiye listeye 18. sırada girdi.