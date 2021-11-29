Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İBB’den yapılan basın açıklamasında kararın “yönetsel fikir ayrılıkları nedeniyle” alındığı ve yeni genel sanat yönetmeninin isminin kamuoyu ile kısa müddet sonra paylaşılacağı ifade edildi. Böylece Mansur, CRR’de en kısa vazife yapan genel sanat yönetmenlerinden biri oldu. Açıklamada “Türkiye’nin klasik müzik için tasarlanmış ilk konser salonu CRR, müziğin her türünden yetenekli ve tanınmış isimleri ağırlamaya yılın son ayında da devam edecek” ifadelerine de yer verildi.

İBB ve CHP’liler TÜGVA binasını işgal etti! Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) kiraladığı Adalar İlçe Temsilciliği binası CHP’liler ve zabıta ekipleri tarafından işgal edildi.