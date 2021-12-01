Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin dün İstanbul’da bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sinemadaki şiddet unsurlarına da dikkat çekerek senaryolarda yer alan şiddet sahnelerinin fiilî olarak gündelik haberlere yansımasına üzüldüğünü dile getirdi. Toplantının şeref misafiri oyuncu Oktay Kaynarca ise film festivallerinin şehirlerinin değerini yükselttiğini ifade ederek “Malatya Film Festivali başladığı günden itibaren ses getiren bir festival. Umarım bundan sonra daha büyüyerek daha da renklenerek devam eder” diye konuştu.

CEZAEVİNDE GÖSTERİM

Festivalde bu sene “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, oyunculardan Selma Güneri ve Turgay Tanülkü’ye, “Sinema Emek Ödülü” Işık Şefi Metin Devrim ve sanat yönetmeni Sırma Bradley’e ve “Türk Sinemasına Katkı Ödülü” ise yapımcı Şükrü Avşar’a verilecek. Geçen sene “Cinsiyetsiz Ödül” kararından sonra iptal edilen film festivali; yabancı ve yerli film antolojileri ve iklim filmlerinin gösterimlerinin yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi faaliyetlerle 10-14 Aralık’ta beş gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.

İspanyol yönetmen Oliver Laxe: En kötü filmleri şimdi çekiyoruz “Sinemada gelenekle ve maneviyatla olan bağımızı kaybediyoruz” diyen yönetmen Laxe, günümüzde tarihin en kötü filmlerinin çekildiğini söyleyerek, Netflix’i işaret ediyor.

Âlemlere Rahmet Film Festivali'nin ‘En İyisi’ ‘Bir Nehir Kıyısında’ Yedinci Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, önceki gece Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.