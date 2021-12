Türkiye Gazetesi

Dijital yayın platformu Netflix, yeni Güney Kore yapımı dizilere kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Squid Game ve Hellbound ile yakalanan başarının ardından, Lore Olympus ve All of Us Are Dead adlı Kore yapımları da 2022 yılında kütüphaneye eklenecek.

2021'de Kore yapımlarının elde ettiği başarılarla birlikte Netflix, yeni projeleri gündemine aldı. Orjinal ve farklı içerikli dizileri ile ön plana çıkan Güney Kore'de Webtoon (çizgi roman) uyarlaması projeler büyük ilgi görüyor.

Hellbound, Squid Game'in ardından platformda en çok dikkat çeken yapımlardan biri oldu

Son olarak Squid Game'in yakaladığı başarı, ülkeye ait dizilerin ilgi çekmesine neden olurken, Rachel Smythe'in imzasını taşıyan Lore Olympus, gelecek sene Netflix'te yerini alacak. Webtoon'un en popüler içeriklerinden biri olan Lore Olympus adlı romantik eser, Yunan mitolojisindeki birçok hikayeyi yeniden yorumluyor.

ZOMBİ SALDIRISINDA KAPANA KISILAN ÖĞRENCİLERİ KONU ALIYOR

Ocak 2022'de yayımlanacak All of Us Are Dead ise zombi salgını sırasında kendilerini okulda kapana kısılmış biçimde bulan bir grup lise öğrencisini konu alıyor.

Güney Kore'de üretilen çizgi roman uyarlamaları ve orijinal içerikler Netflix'te bir süre daha ilgi çekecek gibi görünüyor.

Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan kişiye idam cezası verildi İzlenme rekoru kıran ve dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizini Kuzey Kore’ye sokmakla suçlanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Popüler diziyi USB bellek ile satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

Squid Game ikinci sezon için sevindiren haber: Devam kararı alındı Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede 111 milyondan fazla izlenerek rekor kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin ikinci sezonu için yönetmen Hwang Dong-hyuk'tan olumlu mesajlar geldi. Dong-hyuk, ikinci sezonun çekileceğini ancak ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Toplumsal değerleri etkiliyor: İşte Squid Game’in şifreleri Son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Squid Game isimli dizinin, içerdiği şiddet sebebiyle özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiliyor.