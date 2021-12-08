Selçuk Böke | ANKARA
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kültürel İş Birliği Protokolü ile kültürel sahada KKTC’ye verilen destek, somut adımlarla daha da ileriye taşınacak. Buna göre; uluslararası kültürel faaliyetlerde Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon kırılacak. Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinin yardımıyla Kıbrıslı Türk sanatçılar yurt dışında konserler verebilecek. Kültür Bakanlığı, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde düzenleyeceği sanat ve kültür faaliyetlerinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımlarını sağlayacak. Resim ve el sanatçıları kişisel ve karma sergiler açabilecek. KKTC’de yayınlanan kitapların, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN ) bulunmamasından dolayı kitapların fuarlarda sergilenmesi engellenirken; kitaplara, Türkiye’de ISBN numarası verilerek bu meseleye çözüm bulunacak. Türk tarihinin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk tarih, kültür ve sanatının tanıtılmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesine öncelik verilecek. Film, müzik, arkeolojik kazı, restorasyon projelerine ve müzelerin bakım, onarımına teknik ve maddi yardım sağlanacak.
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Papa’nın Müslüman Türk’e tahammülü yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 15. Başbakanı olarak 14 Kasım’da resmen göreve başlayan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türk medyasında ilk söyleşisini gazetemizle gerçekleştirdi.
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