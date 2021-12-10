Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Box Office Türkiye’den elde edilen bilgilere göre; sinemalardaki seyirci sayısı, geçen seneye kıyasla yaklaşık %50 azalarak şimdilik 8 milyon 814 bin oldu. 2020’de 17 milyon 415 bin 304 olan bu sayı, 2019’da 59 milyon 556 bin 20 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sene sinemadaki gişe hasılatı ise yüzde 34,8 azalarak 195 milyon 283 bin Türk lirası oldu.

YERLİ YAPIMCILAR ÇEKİNGEN DAVRANIYOR

Konuyu gazetemize değerlendiren Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç “Aslında bu sürpriz bir sonuç değil. Malum seyircimiz yerli filmlere alışkın. Fakat sonbaharda bir içerik problemiyle karşılaştık. Hollywood üretim eski temposuna ulaştı ama Türk yapımcılar çekingen davrandılar. Öte yandan dijital mecralara da yöneliş oldu. Cem Yılmaz gibi bazı isimler dijital platformlara iş yapmaya başladılar” diye konuştu. AVM’lere aşısız girilebilirken sinema salonlarına giriş için aşı mecburiyeti bulunmasını da “anlamsız” bir durum olarak niteleyen Fevzi Genç, gelecek sene seyirci sayılarında büyük bir değişim beklemediklerini sözlerine ilave etti.

HIZLI VE ÖFKELİ ZİRVEDE

Türkiye’deki sinema salonlarında bu sene en fazla seyirciye ulaşan eser 959 bin 885’lik gişe rakamıyla meşhur aksiyon serisinin son halkası “Hızlı ve Öfkeli 9” oldu. Bu filmi, 665 bin 271 seyirciyle “Venom: Zehirli Öfke 2” ve 632 bin 580 seyirci sayısıyla “Akif” filmi takip etti. İlk vizyon haftasında 186 bin kişinin seyrettiği “Aykut Enişte 2” de salonlara hareket kattı.

Sinemada bu hafta | 3 Aralık Türkiye’nin Oscar adayı olan Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmi, hacca gitmeye hazırlanan bir adamın yaşadığı sorgulamayı, çevreci vurgularla beyazperdeye taşıyor.