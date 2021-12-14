Türkiye Gazetesi

Ermeniler için önem taşıyan ve 17’nci yüzyılda Aksorik Dağı’nın eteklerinde ve Bend-i Mahi Çayı kenarına inşa edilen Saint Stefanos Kilise ’si son 50 yılda tüm tahribatlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Define avcıları tarafından içi ve etrafı kazılan klişe çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi Saint Stefanos Klisesi’nin çekimlerini yapmaya gelen doğa fotoğrafçısı Recep Dağ, “Burada gördüğümüz manzara bizleri üzdü. Defineciler tarafından talan edilmiş, etrafında derin çukurlar açılmış. Bir an önce buranın yetkililer tarafından korunma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü tarihi ve doğal bir güzelliğe sahip Aksorik Dağı eteğine kurulmuş ve yaklaşık 400 yıllık bir kilise şu an sahipsiz bir şekilde talan edilmiş durumdadır” dedi.

DEFİNECİLER YÜZÜNDEN HARAP OLDU

Doğa gezgini Veysel Ete ise Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini belirterek, “Tarihi Saint Stefano Kilisesi’ni görmek istedik. Maalesef kilisenin harap olduğunu gördük, sorduğumuzda ise definecilerin yaptıkları kazı sonucunda harap olduğunu öğrendik. 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve ciddi bir doğal güzellik ve manzaraya sahip. Ermeniler için önemli olduğu kadar bizim için de önemli olan kilisenin restorasyonu yapılabilir. Restorasyon yapıldıktan sonra insanların buraya gelip görmesini çok isteriz” ifadelerini kullandı.

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