Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

“Salgın İstanbul” adlı kitap, global salgını İstanbul’da anlatan ve bambaşka teorilerle geleceği resmeden 11 yazarın kaleminden 12 hikâye anlatıyor.

Ezo Evrim Harsa, Aşkın Güngör, Erbuğ Kaya, Fatih Yürür, Aşkın Zengin Akkuş, Banu Akeloğlu, Fatih Danacı, Ömer Ünal, Serhat Filiz, Sadık Yemni ve Dağhan Külegeç’in kaleminden çıkan hikâyelerin hepsi salgınla başlıyor, kahramanlarının İstanbul’daki maceraları ile sürüyor.

Eser, hikâyelere eklenen videolarla interaktif bir esere dönüşüyor.

Ebru Turhan'dan kitap: Şirket müzeciliği kültür mirası Türkiye’de şirket müzesi kavramına katkıda bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan, yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir kitapta topladı. Global marka hâline gelmek isteyen sanayi kuruluşları için rehber mahiyeti taşıyan “Köklere Yolculuk” isimli kitap, raflardaki yerini aldı.

En çok kitap okuyan ülkelerin sıralaması belli oldu Dünyanın en çok kitap okuyan ülkelerin arasında Hindistan haftada 10 saat 42 dakika ile birinci sırada yer alırken Türkiye listeye 18. sırada girdi.