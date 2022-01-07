Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı geçtiğimiz yıl aynı kaldı... Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021’deki bandrol verilerine ilişkin istatistikleri dün açıkladı. Buna göre; süreli olmayan yayın bandrolü satışı 2020’de 433 milyon 213 bin 632 adet iken 2021’de 438 milyon 679 bin 864’e yükseldi. En fazla bandrol satışı ise önceki yıllarda olduğu gibi yine “eğitim” kategorisindeki yayınlarda oldu.

KİŞİ BAŞINA 7,6 KİTAP

Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol alınması mecburi olmayan kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eserler, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı, süreli olmayan yayınlarla kütüphanelerden alınan, şahıslar arasında değiş tokuşu yapılan kitaplar hariç, 2021’de kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,6 oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu. Öte yandan geçen sene ilk defa yayınlanan kitap sayısı 60 bin 353, ikinci veya daha fazla basımı yapılan kitap sayısı 119 bin 542 adet oldu. Toplam yayın sayısı ise 179 bin 895’e ulaştı.

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