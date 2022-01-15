Türkiye Gazetesi

2016 yılında piyasaya çıkan Baby Shark videosu bir ilke imza attı. Sevilen video, YouTube üzerinde 10 milyar izlenme rakamını geçen ilk video oldu.

VİDEO ŞİRKETİ BİLE BU BAŞARIYI BEKLEMİYORDU

Hope Segoine tarafından seslendirilen şarkı çocukların vazgeçilmezi. Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen akılda kalıcı çocuk şarkısı 2016'da piyasaya çıktıktan sonra Asya ülkelerini etkisi altına alarak 2019'da dünyaya yayıldı. Şarkı, hem basitliğiyle akıllara kısa sürede kazınıyor hem de eğlenceli dansı taklit ediliyor. Videoyu hazırlayan şirket ise bu başarıyı beklemediklerini itiraf ediyor.

Rekora imza atan şarkıya en yakın video 7,7 milyar izlenme ile Despacito şarkısı olmuştu. Öte yandan geçtiğimiz senelerde yine bir çocuk şarkısı Johny Johny Yes Papa da 6,1 milyar izlenme sayısıyla üçüncü sırada yer almıştı.

Youtuber Orkun Işıtmak’ın son videosuna tepkiler üst üste geldi: Sosyal medyada gündem oldu Youtube fenomeni Orkut Işıtmak, kanalında yayınladığı son video ile gündem oldu. Bir günlüğüne öğretmen olan Işıtmak’ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Youtube fenomeni, açıklamada bulunarak ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını söyledi.

Gençler en çok Youtuber ve gamer olmak istiyor Doritos, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo iş birliğiyle hayata geçirilen “#bicesaret” kampanyası meyvelerini vermeye başladı. 2019 yılında başlayan ve bu yıl devam eden projeye büyük ilgi gösteren gençler şimdiye kadar kitlesel fonlama platformu Fongogo’ya 600’ün üzerinde proje gönderdi.