Türkiye Gazetesi

Celayir’in İş Sanat Kibele Sanat Galerisinde bugünlerde görülebilen “Peykerun” adlı sergisi, Doğu Anadolu’nun yerel kültüründen yola çıkan üniversal eserleri sanatseverlerle bir araya getiriyor. Kendini “doğa ressamı” olarak tanımladığını söyleyen sanatçı “Çocukluğumun geçtiği bölgede tabiat çok önemli olduğu için bir anlamda onu anmak adına doğa resmine yöneldim. Ancak yaptıklarım doğa resminden ziyade tabiat sorgulamaları. Doğa resmi yapmak, bir şekilde öze dönmek demek. Çünkü biz topraktan geldik, toprağa gidiyoruz” şeklinde konuşuyor. “Doğada geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman var” diyen sanatçı “Tabii ki doğanın hafızası önemli. Ben de Bingöl kökenliyim. Oranın geçmişi, sevinçler, acılar, sürgünlerle dolu...” ifadelerini kullanıyor.

GAZETELER HAFIZAMIZ

Eserlerinde farklı ülkelerde yayımlanan gazete kupürleri de kullanan sanatçı “Gazetelerde gündelik yansımalar ve mesajlar var. Onlar bizim barometrelerimiz. O yüzden kupürleri eserlerimde kullanmayı tercih ettim. Onları topluyorum ve kolaj olarak kullanıyorum” şeklinde konuşuyor.

Kablodan tablo çıktı: İstanbul Havalimanı'nda sıfır atık sergisi İstanbul Havalimanı'ndaki plastik kutu, poşet gibi atıklar sanata dönüştü. Kablolardan yapılan portre görenleri hayran bıraktı.