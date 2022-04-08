Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Büyük Çamlıca Camii Külliyesindeki İslam Medeniyetleri Müzesinin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. On bin metrekare kapalı sahada dizyan edilen müze; Topkapı Sarayı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ile Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle 1.200 yıllık geçmişin izlerini modern dünyaya taşıyor.

15 KISIM, 800’E YAKIN ESER

On beş tematik kısımdan meydana gelen müzede, İslam sanatının gelişimini yansıtan 800’e yakın eser teşhir edilecek. Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eserleri de barındıran İslam Medeniyetleri Müzesinde çağdaş müzecilik teknikleri kullanılarak hazırlanan video prodüksiyonlar ve interaktif dokunmatik ekranlardan da faydalanılıyor. Dijital uygulamaların en dikkati çekeni ise 2 dakika 17 saniyelik “Ab-ı hayat enstalasyonu”...

OMM dünyanın en iyi yirmi beş müzesinden biri Sanat dünyasının prestijli yayınlarından biri olan ARTnews ‘Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası’nı seçti.