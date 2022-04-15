Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel’ın “The Cetin Ikmen Crime Novels” isimli kitap serisinden adapte edilecek dizi, sekiz bölüm hâlinde Paramount+’da seyirciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev’in oturacağı eserde; Halûk Bilginer, “Dedektif Çetin İkmen” karakterini, Yasemin Allen ise “Dedektif Ayşe Farsakoğlu” karakterini canlandıracak. Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek projenin çekimlerinin ise bu ay İstanbul’da başlanacağı iddia ediliyor. Dizi, seyirciyle seneye buluşacak.

Halûk Bilginer’in 'Pencere'si açıldı Oyuncu Halûk Bilginer, tercümesini üstlendiği ve rol aldığı “Pencere” adlı oyunla seyirciyle buluştu.