Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel kategorisinde yarışan dokümanter film, sanatçılar Gülay Semercioğlu, Seçkin Pirim, Candaş Şişman ve Sinan Logie’nin Doğu ve Batı kültürünü harmanladıkları üretim pratiklerine ve üsluplarına ışık tutuyor. Belgeselin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu “Bizim en büyük amacımız Türk sanatının ve sanatçısının uluslararası alanda duyurulmasına katkı sağlamak. Sanatçılarımızın bu şehirden nasıl etkilendiklerini, sanatlarını nasıl yansıttıklarını anlatmaya çalıştık. Türkiye’de bugün Doğu ile Batı’yı birleştiren çağdaş bir sanat anlayışı var. Bunu da göstermek istedik” diyor.

Sinemada bu hafta | 15 Nisan Yazar Rowling’in âdeta fabrikaya dönüştürdüğü sihirli dünyasından adapte edilen filmlerin sonu gelmiyor. Bugün gösterime giren on birinci film “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” ise çok karmaşık bir hikâye sunuyor.