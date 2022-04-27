Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da 1960'larda bulunan Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olarak biliniyor. Keşfedildiği günden bu yana gizemini koruyan yer üzerinde hala çalışmalar devam etmekte. Bölge içerisinde yuvarlak biçimde ve T şeklinde 10 veya 12 dikilitaş bulunuyor ve bu taşların bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülüyor.

EN BÜYÜK ARKEOLOJİK KEŞİF

12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbeklitepe'nin Neolitik dönemde kutsal bir alan olduğu tahmin edilmektedir. Avcı ve toplayıcı insan topluluklarının olduğu zamanda, şehir hayatına henüz geçmeden inşa edilen ilk tapınak Göbeklitepe, son yılların "en büyük arkeolojik keşfi" olarak gösteriliyor.Son olarak yapılan çalışmalarda Göbeklitepe'de bulunan bir monolitin üzerindeki el çantasına benzeyen kabartma kaşifleri heyecanlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Göbeklitepe’de taşlara resmedilen çanta şeklindeki kabartmalara dikkat çekerek bölgenin içerisinde büyük bir gizem barındırdığını söyledi. Beyazgül 12 bin yıllık tarihiyle geçmişe ışık tutan Göbeklitepe’nin keşfedilmesi gereken bir çok yönünün olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:

3 ADET ÇANTA FİGÜRÜ GÖRÜLDÜ

“Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de gizemini koruyan çok mesaj var ancak bu mesajları bularak keşfetmemiz gerekiyor. Avcı toplayıcı bir yaşamdaki topluluklar hayvanları avlayarak kürkünü ise kıyafet olarak kullanmışlardır. Ancak başka bir monolite baktığımızda modern dünyada kullanılan 3 adet çanta figürünün taşlara işlendiğini görüyoruz. Bu çantalarla neler yapıldı, ne amaçla kullanıldı bunlarında araştırılması gerekiyor. On binlerce kilometre ötede aynı çantayı görebiliyoruz” diye konuştu.

GİZEMİNİ KORUYOR

Göbeklitepe’ye ziyarete gelen turistler ile rehberleri de gizemini koruyan çanta motiflerinin farklı uygarlıklarda da görüldüğünü belirterek Göbeklitepe’nin her yönüyle gizemini koruduğunu belirtti.

Göbeklitepe'ye 1,3 milyon ziyaretçi Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişi ve ilkleriyle tarihin sır perdelerini aralayan Göbeklitepe’ye ziyaretçilerin rağbeti artarak devam ediyor.

Tüm tarihi değiştirecek! Göbeklitepe'den daha eski Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Sarı’nın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda arkeoloji tarihi için önemli ipuçlarına ulaşıldı. Mağaradan çıkan ve tarihi Göbeklitepe'den daha eski olduğu belirlenen Kalkolitik Çağa ait mermerden yapılan kilya tipi figurinin tüm tarihi değiştireceği belirtildi.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de sıra gecesi düzenlendi Tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan 12 bin yıllık geçmişi bulunan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de yerli ve yabancı turistler için sıra gecesi düzenlendi.