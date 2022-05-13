Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sokaklar sahneye dönüşüyor, kültür mekânları canlanıyor, sanatın renkleri “Kültür Yolları Festivalleri” ile Türkiye’yi sarıyor... İlki geçen sene Beyoğlu’nda yapılan festival, bu sene “Beyoğlu Kültür Yolu” ve “Başkent Kültür Yolu” olarak 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği “Kültür Yolu Festivalleri”, iki bine yakın faaliyete ve altı binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacak. “Festivaller başlıyor” sloganıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu projelerle şehirlerin kültürel, mimari ve tarihî miraslarına dikkat çektiklerini söyledi.



Bakan Ersoy, tanıtımda sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

SENEYE 4 FESTİVAL YAPILACAK

Ersoy “Kültür Yolu Festivalleri”nin ilerleyen yıllarda çoğalacağını ifade ederek şöyle konuştu: Türkiye, dünyada sadece birkaç örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka, kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir’i de dâhil etmiş olacağız.



Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar farklı disiplinlerden çok sayıda sanat faaliyetiyle buluşturacak. Her iki festivalde de biletli faaliyetlerin yanı sıra katılımın erişilebilir olması için pek çok ücretsiz ve açık hava sahnesi kurulacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu sene 84 farklı noktada, 4 bin 500’ün üzerinde sanatçının 1.500’den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Başkent Kültür Yolu Festivali’nde ise 1.500’den fazla sanatçının katılacağı 300’den fazla etkinlik gerçekleşecek.

ÖNE ÇIKAN FAALİYETLER

> Festival boyunca AKM, operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşilere; geniş yelpazede bir seçki sunacak.

> Hüsamettin Koçan, Ayağımdaki Diken kişisel sergisiyle AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

> Refik Anadol’un hazırladığı dijital enstalasyonu “Rumi” festival boyunca AKM Tiyatro Fuaye’de gezilebilecek.

> Atlas Sineması sergisi ve yönetmen söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

> Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pekçok yer; açık hava sahneleri ile festival havasını her yerde yaşatacak.

'Beyoğlu Kültür Yolu şehre değer katacak' “Beyoğlu’na gelen her insan dini, inancı, kültürü, hayat tarzı ne olursa olsun, özgür olduğunu hisseder”