Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Bir bahar müjdecisi” sloganıyla okurlarına “merhaba” diyen dergide; masallar, abide şahsiyetlerin hayat hikâyeleri, mülakatalar ve bilmeceler yer alıyor. “Kardelen”in yayın kurulu, Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm. Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Melih Tuğtağ ve Tuğba Coşkuner’den meydana geliyor. Kardelen Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal “Belli değerlerimizi yaşatmak, onlara sahip çıkmak, ileriki döneme taşımak, köklerimizden, tarihimizden ilham almak bizim esas amacımız. Bu niyetle Kardelen dergisini çıkardık” dedi. Tokkal, çocukken beğenilen karakterlerin asla unutulmadığının vurgulayarak şöyle konuştu: Karakterleri oluştururken, çocuk kendinden birçok şey buluyor o kahramanlarda. Biz de çocukların unutamayacağı kahramanlar oluşturma çabasındayız. Çocukların dünyasına daha hitap edici metinler, onların da söz sahibi olabileceği sayfalar eklemek istiyoruz.

Dergi günleri başlıyor 350 yayıncı, yazar ve dergici, Sirkeci Garında bir araya gelecek.