Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlı Devleti’nin 32’nci padişahı Sultan Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na gönderilen Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi ve ailesi, “Güney Afrika’daki son Osmanlılar” olarak biliniyor. Yıllardır en büyük arzusu Türk kimlik kartına ulaşmak olan Hişam Nimetullah Efendi, bu arzusuna kavuştu. Türk kimlik kartıyla vatan hasretini gidererek İstanbul’a gelen Nimetullah Efendi “Osmanlı arşivleri Ebubekir Efendi’nin seyit olduğunu gösteriyor. O, Erzurum’un yetiştirdiği büyük bir müderris, alim ve şairdi. Dedem, Afrika’ya gittiğinde oradaki Müslümanlara İslamiyet’i anlattı.

Türkiye’ye Güney Afrika pasaportu ile geliyordum. Artık Türk pasaportum var. Şimdi Türkiye’de tanıştığım insanlara gururla Türk pasaportuyla kimlik kartımı gösteriyorum ve ‘Ben Türk’üm, Osmanlı torunuyum, Afrika’daki Türk ailesiyiz’ diyorum. 79 yaşındayım ve tek üzüntüm Türk vatandaşlığına geç kavuşmak. Çocuklarım ve torunlarım adına çok mutluyum. Üç oğlum, beş de torunum var. Onlar da Türk kimliklerini aldılar ve buraya yerleşmek istiyorlar. Güney Afrika’daki kültür elçisi gibi çalışıyorum. 50 binden fazla öğrencim oldu, onlara hep Türkiye’yi anlattım. Türkiye, güçlü bir ülke. Bu da beni çok gururlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya lideri. Mültecilere en çok yardım eden, kucak açan Erdoğan” dedi.

Filmleri tasavvuf zenginleştirir Tasavvufun beyazperdedeki yansımalarını merkezine alan Sûfi Sinema Günleri bu sene 4. defa Konya’da sinemaseverlerle buluşuyor.