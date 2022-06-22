Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Ömür Akkor Resim Koleksiyonu” adlı sergide 19 sanatçının 69 eserinin yer alıyor. Her zaman resme meraklı olduğunu, son 10 yıldır farklı sanatçıların eserlerini toplamaya başladığını söyleyen Akkor “Aslında bende bir koruma, bir sonraki nesle saklama içgüdüsü vardı. Öte yandan resmi yapan ressam ama eserlerde koleksiyoncunun hayatından da izler bulabiliyorsunuz. Bence asıl bakış açısı burada değişiyor. Ben de buradan baktığımda kendi hayatımın ipuçlarını görüyorum” diyor. Yeni koleksiyonlar yapmaya devam edeceğini kaydeden Akkor, şöyle konuşuyor: Bugün karşınıza resimle çıktım ama bir başka sefere İznik çinileri koleksiyonu ile çıkacağım.

Liseliler hünerlerini sergiledi Kapsamı ile dünyanın en büyük robotik etkinliği ünvanını taşıyan VEX Robotics Turnuvası, son etkinliği yaptı. Turnuvaya, Türkiye’nin farklı illerinden ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerindeki takımlar robotları ile katılarak, en iyisi olmak için kıyasıya yarıştı.