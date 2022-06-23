Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, sanatçıya ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak tarafından takdim edildi.

Ödül takdiminden sonra konuşan Tan Dun, AKM'nin Avrupa'nın en büyük sahnesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu benim her zaman müzik kariyerimdeki hayaldi. Güzel bir geleceği sizinle paylaşmak için buradayım." dedi.

Tan Dun, bugün hayatının en büyük onurunu yaşadığına vurgu yaparak, müziği çok sevdiğini dile getirdi.

DUN'UN ESERLERİNİN TÜRKİYE PRÖMİYERİ

Törenin ardından Tan Dun'un ikili konçertosu "Crouching Tiger", "Hidden Dragon"un yanı sıra "Passacaglia: Secret of Wind and Birds" adlı eserinin Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

Oscar ve Grammy ödüllü şefin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı yönettiği konserde, sanatçının kuş, rüzgar ve okyanus seslerini taklit ederek dijital bir orman hissi uyandırdığı esere, orkestra üyeleri ve seyirciler cep telefonlarından kuş sesleri çalarak katkı sağladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser, Igor Stravinsky’nin "Ateş Kuşu Süiti" eseriyle sona erdi.

TAN DUN KİMDİR?

UNESCO Küresel İyi Niyet Elçisi Tan Dun, klasik müzik, multimedya performansı ve Doğu ve Batı geleneklerinin sınırlarını aşan özgün repertuvarıyla dünya müzik sahnesinde önemli iz bıraktı.

Grammy Ödülü, Oscar/Akademi Ödülü, Grawemeyer Ödülü, Bach Ödülü, Şostakoviç Ödülü ve son olarak İtalya’nın Yaşam Boyu Başarı Altın Aslan Ödülü gibi günümüzün en prestijli ödüllerini kazanan Tan Dun'un müziği, dünyanın önde gelen orkestraları tarafından icra edildi, opera evleri, uluslararası festivallerde izleyiciyle buluştu, radyo ve televizyonlar tarafından yayımlandı.

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