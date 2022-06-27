Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

"Kanatsız Kuşlar", "Nöbet", "Aşkın Bedeli", "Kurt Kanunu", "Canan", "Eşref Saati" ve "Kırık Kanatlar" gibi televizyon dizilerinde rol alan oyuncu Deniz Bolışık, tecrübelerini gençlerle paylaşıyor... “Deniz Bolışık ile Yaz Dönemi Oyunculuk Atölyesi” 30 Haziran’da Kadıköy merkezli Independents Workshops’ta başlayacak.

Bolışık, aldığı eğitimleri kendi tecrübeleriyle birleştirerek oyuncu ve oyuncu adaylarına bu atölyede aktaracak. 30 Haziran-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölye, perşembe akşamları 19.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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