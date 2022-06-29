Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Bu yıl Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteği ile 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek gösterimler çerçevesinde 17 film seyirci ile buluşacak. Program Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden “Sirk” filmiyle başlayacak. Şef Orçun Orçunsel idaresindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası da Chaplin’in eserine, eşlik edecek.

Sinemada bu hafta: Alo, ses gelmiyor! “Siyah Telefon” eksantrik bir seri katil tarafından kaçırılıp hapsedilen bir çocuğun korkulu hikâyesini işliyor. Fakat sosyal vurguları olan eser, potansiyelinin altında kalıyor.