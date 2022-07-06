Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yirmi ikinci sezonunda Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış isimlerini seyirciyle buluşturan İş Sanat; klasik, caz, pop, rock ve geleneksel müziğin usta sanatçılarının yer aldığı konserlerin yanı sıra YouTube kanalına özel hazırlanan içeriklerle 170’i aşkın faaliyeti sanatseverlere sundu. İş Sanat’ın 22. sezonunda seyircili ve seyircisiz kaydedilen konserlerle birlikte, video dizileri, şiir ve hikâye dinletileri, klasikleşmiş tiyatro eserlerinin okuma provalarının yer aldığı tüm faaliyetler ise YouTube kanalında sene sonuna kadar ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Ünlü mücevherci İslam sanatından ilham almış İslam sanatları, Batılı ressamların yanında tasarımcıları da tesir altında bırakmıştı. Bugünlerde ABD'deki Dallas Sanat Müzesi'nde görülebilen bir sergi de Müslüman sanatçıların Louis François Cartier tarafından 1847'de Paris'te kurulan lüks mücevher evi Cartier'yi nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.