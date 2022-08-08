Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Frida Medya Ajansının açık çağrısına cevap veren Anadolu’nun her yerinden sanatçılar “Günümüzde Frida Kahlo yaşasaydı ne yapardı?” sorusuna eserleriyle cevap verdi ve bir sergi ortaya çıktı. Yapıkredi bomontiada’da açılan “Free’da” adlı sergide 33 eser yer aldı. Sorularımızı cevaplayan serginin küratörü Dr. Feride Çelik “Bir açık çağrı yapıp sanatçıları bir araya getirdik. Burada resim, minyatür, heykel, dijital art gibi farklı teknikleri kullanan sanatçıların eserleri var” diyor. Sergideki sanatçıların her birinin Frida’nın farklı yönüne odaklandığını anlatan Çelik sözlerine şöyle devam ediyor: Burada ‘Günümüzde Frida Kahlo yaşasaydı nasıl olurdu?’ sorusunun peşine düştük. Mesela tıbbın geliştiği bu ortamda belki çok istediği çocuğuna kavuşabilir, yatağında daha özgür olabilirdi. Bazı sanatçılar Frida’nın kanını resmetti, bazıları onun sıkışmışlık hâlini soyut bir şekilde yansıttı. Hepsinde hem Frida’yı hem de günümüzü görme fırsatı buluyoruz. Böylece sanatçılara bir alan ve tema meydana getirdik.

AKIMLARA UYMUYOR

Frida’nın sanatının bugüne de tesir ettiğini söyleyen Çelik “İçinden geldiği gibi, o kadar farklı tarzda eser üretti ki Frida’nın sanatını akımlara uyduramıyoruz. Kendisi meditatif maksatlarla, rahatlamak için de eserler üretmiş. ‘Sanatım olmasaydı ben çok sıkıntı çekerdim’ diyor. Onun bu hisleri pandemi sonrası döneme de uyuyor” ifadelerini kullanıyor.

Dünyada eşi yok, paha biçilemiyor! 3 bin 300 yıllık miğfer Çorum'da sergileniyor Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan ve Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz eden bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Dünyada eşi bulunmayan savaşçı miğrefi, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergileniyor.