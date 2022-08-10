Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlı hamam mimarisinin en mühim numunelerinden biri olarak 1540’lı yıllarda Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan ve restorasyon gören bina, önümüzdeki sene gerçekleşmesi planlanan büyük açılışından önce görülebilecek. Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünde gerçekleşecek bienal çerçevesinde The Çinili Hamam’da sanatçı Renato Leotta’nın eserleri sergilenecek. Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri olan yapı, hamam fonkisyonunu koruyarak aynı zamanda müze ve faaliyet alanı ile şehrin kültür ve sanat haritasındaki yerini alacak. 10 yılı aşkın bir zamanda gerçekleştirilen restorasyon projesi sonrasında hamam, orijinal tasarımına sadık kalınarak İstanbul’a tekrar hediye edilecek.

‘Korkut Ata’ için başvuru zamanı Birincisi İstanbul’da yapılan, yarışma bölümlerine Türkçe konuşan ülkelerden filmlerin katıldığı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu sene 1- 5 Kasım tarihlerinde, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilen Bursa’da yapılacak.