Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatında NFT eserler ortaya çıkmaya başladı. Geçen sene Zeynep Bugay, “Anne” isimli hikâyesini, NFT’ye dönüştürüp 3 Ethereum’a satmıştı. Şimdi ise yazar Can Orhun, henüz yazım safhasında olan kitabının ilk sayfasını NFT olarak satışa çıkardı. Ancak yazılan kitabı, bir veya birkaç kişiye has kılabilen NFT teknolojisi, edebiyat dünyasında tartışmalara kapı araladı. Mevzuyu sorduğumuz bazı yazarlar “kişiye özel olma” durumunu yanlış ve ticari bulurken, kimi yayıncılar da edebiyatın ileride NFT ile daha çok iç içe olacağını söylüyor. Söz konusu kitabın yazarı Can Orhun, “Eserimin belki de değişecek ilk sayfasını NFT hâle çevirip en düşük rakamdan satışsa sundum. Bunu sadece 10 kişi alabilecek. Şu anda kâğıt fi yatlarından yayınevleri kitap basmakta zorlanıyor. Ben bunun edebiyatın halka ulaşmasında faydalı ve merak uyandırıcı olacağını düşünüyorum. Bunu bir açılım olarak düşünebiliriz” diyor.

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu duruma farklı cepheden bakıyor. Yenişehirlioğlu “Dünyada gelişen teknolojiler ve hukuk buna imkân veriyor. Bir kitabın NFT sertifi kası olabilir ama edebiyat bir veya birkaç kişiden ziyade kitlelere ulaşması gereken bir alan. Bir resim böyle olabilir ama edebiyatı dışarıda değerlendirmek gerek” diye konuşuyor.

SAKARYA TÜRKÜSÜ NFT OLACAK

Büyük Doğu Yayınları’ndan Emrah Kısakürek ise “Edebiyat ve yayıncılık dünyası gelişmelere açık. NFT teknolojisi de daha çok konuşulacaktır. Mesela bir şiire görsel hazırlayıp NFT’ler oluşturursanız bu teknolojinin geleceği var. Edebiyatın kişiye has olup olması ise, yazarların görüşüyle alakalı eski bir edebi tartışma” diyor. Kısakürek, Necip Fazıl’ın “Sakarya Türküsü” şiiri için görüntülü bir NFT yapma hazırlığı içerisinde olduklarını sözlerine ilave ediyor. Edebiyat eleştirmeni Necip Tosun da “Bir edebiyatçının şahsa özgü metin üretmesi edebiyatın doğasına aykırıdır ve edebiyat dışı bir olaydır. Edebiyatı ilgilendiren bir olay değildir ve sadece üreten kişi ile sahip olan kişiyi ilgilendirir. Ben bunu daha çok bir edebiyatçının bir başka şahsa para karşılığı mektup yazması gibi algılıyorum. Çünkü edebiyat kişisel olarak üretilir ama toplumsal olarak tüketilir” ifadelerini kullanıyor.

