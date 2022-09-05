Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat’ın üstlendiği aksiyon filmi ‘49’un vizyon tarihi de belli oldu. Çekimleri Gaziantep ve Kilis’te gerçekleştirilen eser, 20 Ocak 2023’te sinemalarda seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği ‘49’un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor. Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve MİT Dış Operasyonlar Başkanı Ekrem’i canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık üstlendi. Sarsıcı hikâyeyi kamera karşısında aktaran oyuncuların filmden ilk kareleri de yayınlandı.

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul şehrine saldırdı. Irak askerî güçleri direnmeden şehri terk edince, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. Bu personeller, enteresan görevlerde bulunan Türk istihbaratçıların çabalarıyla 20 Eylül 2014’te serbest kaldı.

Sinemada bu hafta: Kanlı davet Irkçılık ve İngiliz sömürgeciliği üzerine sathi vurguları olan “Davet”, genç bir kadının uzak akrabalarını keşfetmesiyle gelişen dehşetli durumları merkezine alan bir korku filmi.

Sinemada bu hafta: Çıkmaz sokakta veda Oyunculuğu bırakan Bruce Willis’in rol aldığı son ﬁlmlerden biri olan “Son Çıkmaz” (Wrong Place), birçok yönüyle vasat altında kalıyor ve meşhur aktöre tatsız bir veda oluyor…